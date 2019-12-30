درس الدم!.. علي وجيه

2019/12/30 | 19:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الشاعر علي وجيه: أقرأ حالياً لائحة أسماء الشهداء الذين سقطوا بالقصف الأمريكي ليلة أمس، أسماءهم الثلاثية، ومساقط رأسهم..الأسماء الثلاثية عراقية جداً، وشروكيّة جداً، وتكاد تكون فقيرة جداً، والمفارقة أن أغلب شهداء ليلة أمس، والذين رغم تضارب أنباء الحصيلة، إلاّ أنهم تعدّوا الـ 20 شهيداً، لكن عدداً كبيراً منهم كان من ذي قار..أكبرُ […]

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