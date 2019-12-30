الحرس الثوري الإيراني: الانتقام من الهجمات الأميركية حق طبيعي للعراق

2019/12/30 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان الحرس الثوري الإيراني، القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي العراقي.

ووصف الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة مهر الإيرانية للأنباء، الهجوم الأميركي على مواقع لحزب الله العراقي في منطقة القائم، وصفه بالعدوان الإرهابي، لافتا الى ان الانتقام من هذه الهجمات والرد عليها حق طبيعي للقوات العراقية والشعب العراقي.

وأضاف البيان، ان العدوان الأميركي، انتهاك للسيادة الوطنية للعراق، ودليل على أن أميركا هي العامل الأساس لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وتعزيز التوتر في المنطقة، مؤكدا ان إخراج القوات الأميركية المحتلة من العراق هو الضامن لتعزيز أمنه واستقراره.

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