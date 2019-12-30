مملكة الماء.. فلم وثائقي يدون تاريخ الاهوار

2019/12/30 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الاثنين، أنتاج فلم وثائقي عن مناطق الاهوار في العراق يحمل عنوان " مملكة الماء" بجهود تطوعيه من قبل القسم الاعلامي.

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