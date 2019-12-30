هازارد أفضل لاعب بلجيكي للعام الثالث على التوالي

2019/12/30 | 20:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توج البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب بلجيكي في عام 2019، حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات.

وأجرى الاتحاد البلجيكي استفتاء لأفضل لاعب في المنتخب البلجيكي لعام 2019، وحصد هازارد أكبر عدد من الأصوات، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بهذه الجائزة.

وساهم هازارد بقوة مع المنتخب البلجيكي في العام 2019، وساهم في تأهل الفريق لكأس أمم أوروبا بتسجيله 5 أهداف وصناعة 7.

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