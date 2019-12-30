2019/12/30 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

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مبعوث ترامب: هجماتنا على مواقع الحشد الشعبي في العراق هدفها ردع ايران

يتبع ...........

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن مستشار الشؤون المالية لرئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الشركات الصينية استأنفت العمل بمشروعين كبيرين للطاقة، من المشاريع التي لم تستكمل في السنوات السابقة.

ونقلت وكالة الانباء ال

بغداد اليوم-متابعة

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين (30 كانون الأول، 2019) إلى توحيد الصفوف لإخراج "المحتل الأميركي"، فيما نبه الى انه لن يسمح بتحويل العراق لساحة تصفية حسابات.

وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر: &

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر أمني في إقليم كردستان، الاثنين 30 كانون الاول 2019، عن قيام السفارة الأميركية في بغداد بنقل أكثر من 80 موظفاً في السفارة إلى مدينة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السفارة الأميركية في ال

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