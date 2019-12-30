2019/12/30 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يدين إستهداف واشنطن لمقاتلين منضوين في القوات الرسمية العراقية رفض شعبي ورسمي للإعتداء الأمريكي على مواقع الحشد في القائم بغداد – قصي منذر ديالى – سلام الشمري رفضت الحكومة الاعتداء الامريكي الذي استهدف امس الاول مواقع للحشد الشعبي في قضاء القائم بالانبار واسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المنتسبين ،فيما دانت فعاليات سياسية […]

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