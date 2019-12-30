2019/12/30 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران المدني يدعو دفعة جديدة من المتقدمين للمقابلة العمل يوفر درجات وظيفية على الملاك الدائم بغداد – الزمان أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن توفر درجات وظيفية شاغرة ضمن حركة الملاك الدائم لعام 2019 في المركز والدوائر التابعة لها .و أوضحت الوزارة في بيان تلقته(الزمان) امس ان (التقديم يكون عبر الاستمارة الإلكترونية الموجودة في […]

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