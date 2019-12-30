الرافدين : تحويل رواتب المتقاعدين في الخارج عبر فروعه


الرافدين : تحويل رواتب المتقاعدين في الخارج عبر فروعه
2019/12/30 | 20:16 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرافدين : تحويل رواتب المتقاعدين في الخارج عبر فروعه بغداد – الزمان اعلن مصرف الرافدين عن تحويل رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج عن طريق فروع في خارج العراق خلال هذا العام .

 وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هناك متقاعدين في بعض الدول وقد تم تحويل رواتبهم الى فروعنا في عمان […]

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