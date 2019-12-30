2019/12/30 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين : تحويل رواتب المتقاعدين في الخارج عبر فروعه بغداد – الزمان اعلن مصرف الرافدين عن تحويل رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج عن طريق فروع في خارج العراق خلال هذا العام .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هناك متقاعدين في بعض الدول وقد تم تحويل رواتبهم الى فروعنا في عمان […]

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