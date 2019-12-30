في ذي قار... متظاهرون يعرضون مقتنياتهم ومركباتهم الخاصة للبيع دعما لساحات الاعتصام

2019/12/30 | 20:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

اقدم متظاهرو محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على عرض مقتنياتهم ومركباتهم الخاصة للبيع دعما لساحات اعتصام الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

ورصدت "الغد برس"، احد المتظاهرين المعتصمين عرض مركبته الخاصة التي يعمل بها للبيع وسط ساحة الحبوبي للبيع لدعم المحتجين والمعتصمين في الساحة.

من جانب، اخر عرض احد المتظاهرين مقتنياته من الأحجار الكريمة والنفيسة للبيع.

وأكد المتظاهر في حديث لـ"الغد برس"، أن "سبب عرضي مقتنياتي من الأحجار الكريمة للبيع يعود لرؤية انخفاض بدعم ساحة الاعتصام والمرابطين فيها وتوفير متطلبات الساحة"، مبينا أن "هذا ابسط ما يمكن تقديمه للوطن والثوار".

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