2019/12/30 | 20:16 - المصدر: الغد برس

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الصدر يحذر: ان لم تنسحب القوات الامريكية من العراق سيكون لنا تصرف

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الصدر يحذر: ان لم تنسحب القوات الامريكية من العراق سيكون لنا تصرف اخر

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