10 افلام تتنافس في {واسط} السينمائي

2019/12/30 | 20:16 - المصدر: الصباح

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الكوت/ محمد ناصر

اعلنت مؤسسة سنتر فن للسينما والمسرح عن قبول عشرة افلام عراقية من بين 150 فيلماً للمشاركة في مهرجان واسط السينمائي الدولي للأفلام القصيرة - دورة الموسيقار نصير شمة.

وقال رئيس المؤسسة المخرج عباس مكي العبودي: ان" لجنة الفحص والفرز شاهدت قرابة 150 فيلماً، ومن ثم رشحت عشرة افلام للتنافس على جوائز المهرجان الذي يقام مطلع العام المقبل في قاعة الادارة المحلية في الكوت".

وتابع العبودي ان" الافلام التي اختيرت هي" نوطة صفر" للمخرجة عذراء ياسين و"ليس بعيداً" لاسامة فرج و"احاسيس" لمحمد معارج و"الضحية اكس" لمحمد ستار و "اليك" للمخرج زكريا خالد و "الحياة مع ايقاف التنفيذ" لمرتضى مناضل وفيلم" "p.p.t لأحمد سلمان و"ابو الجدايل" لماهر محمد و"المحطة 74 "لمنصور المنصور و"gatting back" لخضير محمد.

واكمل" ان ادارة المهرجان ستعلن في الايام القليلة المقبلة عن الافلام العربية والاجنبية التي ستشارك في مرحلة العروض النهائية..منوهاً الى ان عدد الافلام التي وصلت الى المؤسسة بلغ اكثر من 500 فيلم".

يذكر ان النسخة الخامسة من مهرجان واسط السينمائي ستحمل اسم الموسيقار العالمي نصير شمة، تقديراً لما قدمه للكوت بشكل خاص والعراق بشكل عام".

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