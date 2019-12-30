’الحكايات الأخيرة.. قصص تروى للمرة الأولى عن إعدام صدام حسين

2019/12/30 | 20:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت العديد من الكتب، حادثة إعدام الدكتاتور العراقي البائد صدام حسين، في 30 كانون الأول/ ديسمبر عام 2006، ومن بينها كتاب “The Prisoner in his Palace”...

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