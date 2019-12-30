مجهولون يخطفون زعيم قبيلة شمالي بغداد

2019/12/30 | 20:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بقيام مسلحين مجهولين بخطف زعيم قبيلة، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "مسلحين مجهولين قاموا اليوم بخطف الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني، أحد كبار شيوخ السادة المشاهدة، في منطقة ام العظام بقضاء التاجي".

وأوضح المصدر ان "المسلحين المجهولين قاموا باقتياد المشهداني الى جهة مجهولة".

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