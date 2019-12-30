حرق العلم الامريكي في النجف احتجاجاً على قصف يسفر عن ٢٥ قتيلاً

2019/12/30 | 20:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا-(أ ف ب) – ارتفعت الى 25 قتيلاً حصيلة الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت ليل الأحد قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، رداً على مقتل أميركي في هجوم صاروخي، الأمر الذي أثار غضباً في العراق في حين وصف البنتاغون الهجمات بانها “ناجحة”.وأثارت هذه الضربات موجة جديدة من المشاعر المعادية للولايات المتحدة في العراق الذي شهدت […]

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