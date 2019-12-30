المشتركة : تعليمات القائد العام ملزمة التطبيق

2019/12/30 | 20:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة الالتزام بتطبيق ما يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة بشأن منع أي عمل انفرادي بري أو جوي من دون موافقة الحكومة العراقية.

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