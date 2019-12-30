أتلتيكو مدريد يضع خمسة مهاجمين كبدائل محتملة عن كافاني

2019/12/30 | 20:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ فترة الانتقالات الشتوية، يوم الأربعاء المقبل، حيث يبحث أتلتيكو مدريد عن مهاجم صريح ووضع على رأس أولوياته الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

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