2019/12/30 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك: ترمب أوضح مرارا أننا سندافع عن أنفسنا إذا هوجمنا

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