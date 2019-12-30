السيد الصدر : لن نسمح ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية

2019/12/30 | 20:46 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG-

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