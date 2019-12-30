العمليات المشتركة تحذر التحالف الدولي من أي عملية دون موافقة الحكومة

2019/12/30 | 20:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت قيادة العمليات المشتركة – ضمنياً- التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من أي عملية تنفذها في العراق دون موافقة الحكومة العراقية.

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