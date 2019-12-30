السعودية وأميركا وجهان لعملة اسرائيلية

2019/12/30 | 20:46 - المصدر: العهد نيوز

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حيدر الصباح

باتت السياسة الفكرية لاال سعود خطراً يهدد السلم المجتمعي للمنطقة بسبب ثرواتها النفطية بها قامت ضخ الأموال الطائلة لأجل إشعال الفتن والنعرات الطائفية في

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