رسالة من ترامب بعد قصف مقار الحشد الشعبي

2019/12/30 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

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قال بريان هوك مبعوث الرئيس الاميركي الى ايران ، الاثنين 30-12-2019، ان الضربات الاميركية الاخيرة...





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