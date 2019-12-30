اقتصاد العراق: حصاد 2019

2019/12/30 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفاء خلف يواجه العراق صعوبة في تسديد الفاتورة السنوية لتمويل مؤسساته الحكومية المتخمة بالبطالة المُقنّعة وتعيينات الخريجين الجدد – على وفق تقاسمات سياسية – بغاية احتواء الغضب الشعبي على الفشل الحكومي والغرق بالفساد واستنزاف الموارد بشكل متصاعد.وقد أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة، بعد خلافات عميقة بين الاحزاب المُشكلة للنظام بشأن استثمار التخصيصات سياسياً لدعم ...

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