اليورو يبلغ أعلى مستوى في 4 أشهر ونصف بفضل التجارة وآفاق النمو

2019/12/30 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: بلغ اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر يوم الاثنين، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على الدولار جراء التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وآفاق النمو العالمي.وفاقمت التداولات الهزيلة بنهاية السنة الضعف العام في العملة الأمريكية، التي سجلت انخفاضا على مدى ثلاث جلسات متتالية وتكبدت يوم ...

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