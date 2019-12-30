اختطاف شيخ عشيرة بارز مع عمه شمالي بغداد

2019/12/30 | 20:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اختطف مسلحون مجهولون ،اليوم الاثنين، احد شيوخ عشيرة السادة المشاهدة شمالي العاصمة بغداد.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “مسلحين مجهولين اختطفوا الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني، احد كبار شيوخ السادة المشاهدة مع عمه الشيخ عامر المطلك في منطقة ام العظام بقضاء التاجي”.واضاف ان “المسلحين اقتادوا المخطوفين الى جهة مجهولة”.

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