العراق: العمليات المشتركة تعلن نتائج المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر

2019/12/30 | 20:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، نتائج المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، مؤكدة تدمير 21 نفقاً و25 وكراً وقتل تسعة انتحاريين....

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