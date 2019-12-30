2019/12/30 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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كتبت صحيفة الغارديان في تقرير عن 10 شخصيات لهم تأثير كبير على السياسة الدولية لكنها أقل بروزا في وسائل الإعلام بمن فيهم اللواء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغارديان: اللواء سليماني ضمن10شخصيات مؤثرة بالسياسة الدولية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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