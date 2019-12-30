الكربولي يطالب عمليات بغداد بالكشف عن مصير المشهداني وتقديم الجناة للعدالة

2019/12/30 | 21:48 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي ، الاثنين ، قيادة عمليات بغداد ومديرية الاستخبارات العسكرية الى تحري مصير الشيخ رافع المطلك المشهداني...

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