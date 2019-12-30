الحرس الثوري يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى

2019/12/30 | 21:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن الحرس الثوري يوم الإثنين، احتجاز سفينة قرب جزيرة أبوموسى في الخليج. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس الثوري، علي عظمايي "اعتقلنا 16 شخصا من طاقم السفينة وهم من أتباع ماليزيا وضبطنا مليون و312 ألف ليتر من الوقود المهرب." وأضاف المسؤول الإيراني أن هذه السفينة هي السادسة التي يحتجزها الحرس الثوري في الخليج ضمن ما وصفه بمكافحة تهريب الوقود.

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