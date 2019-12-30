2019/12/30 | 21:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل "كلكامش برس"ان محتجون قطعوا الطريق العام قرب جامع "الأمير علي" في منطقة "المشاهدة" شمالي بغداد احتجاجاً على اختطاف الشيوخ حاتم وعامر مطلك المشهداني .مضيفا انه تم العثور على العجله التي تقلهما وفيها أبن عمه مقتول باطلاقه في الرأس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يقطعون طريقا عاما شمال بغداد احتجاجا على اختطاف شيخ عشيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يقطعون طريقا عاما شمال بغداد احتجاجا على اختطاف شيخ عشيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).