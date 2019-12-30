الشمري لـ(دجلة): ندعم شخصية قادرة على إدارة المرحلة وتلبية مطالب المتظاهرين

2019/12/30 | 21:48 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة ائتلاف الوطنية كاظم الشمري ،اليوم الاثنين، ان كتلته تدعم إي شخصية قادرة على إدارة المرحلة وتلبية مطالب المتظاهرين.وأوضح الشمري في حديثه لدجلة، انه من غير...

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