هوك: هجماتنا على مواقع الحشد الشعبي كانت لردع الاعتداءات الإيرانية

2019/12/30 | 21:48 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الاميركي الخاص بإيران برايان هوك ،اليوم الاثنين، ان الهجمات على مواقع الحشد الشعبي في العراق وسوريا هدفها ردع الاعتداءات الإيرانية.وأوضح هوك، ان الرئيس...

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