نجدة كربلاء تنظم حملة للتبرع بالدم في المحافظة

2019/12/30 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

نظم قسم شرطة النجدة، أحد تشكيلات قيادة شرطة كربلاء، الإثنين (30 كانون الأول، 2019) حملة تبرع بالدم، لتوفير حاجة المستشفيات داخل المحافظة.

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي، في بيان أنه "في مبادرة وطنية وإنسانية نفذ منتسبي قسم شرطة النجدة حملة للتبرع بالدم من اجل تعزيز مصرف الدم لإنقاذ المرضى وخصوصا المصابين بمرض الثلاسيميا واللوكيميا والحالات الطارئة والمرضى اللذين يحتاجون الى غسل الكلى".

وأضاف أن "قيادة شرطة كربلاء المقدسة تنفذ بين الحين والآخر حملات تطوعية (التبرع بالدم) وغيرها بهدف رفد مستشفيات المحافظة وخاصة من الفصائل السالبة والنادرة وذلك لتعزيز مركز الدم الرئيسي التابع لصحة المحافظة من اجل انقاذ المرضى والجرحى من القوات الامنية والحشد الشعبي والمواطنين".

ونبه الغانمي، إلى أن "صميم عمل القوات الامنية هو حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة وأن الغرض من هذه المبادرة التبرع بالدم هو الهدف السامي لإنقاذ واسعاف المرضى والجرحى معبرين بذلك عن مدى التلاحم ما بين القوات الأمنية والمواطنين".

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