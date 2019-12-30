2019/12/30 | 21:55 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النظام الخليفي الطائفي والنظام الصهيوني العنصري، سارعا حتى قبل بعض الامريكيين، الى تهنئة امريكا على الجريمة النكراء التي ارتكبتها بحق الشباب العراقي...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النظامان الخليفي والصهيوني شركاء في قتل العراقيين
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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