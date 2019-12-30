النظامان الخليفي والصهيوني شركاء في قتل العراقيين

2019/12/30 | 21:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النظام الخليفي الطائفي والنظام الصهيوني العنصري، سارعا حتى قبل بعض الامريكيين، الى تهنئة امريكا على الجريمة النكراء التي ارتكبتها بحق الشباب العراقي...

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