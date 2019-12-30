رغم المأساة.. أهالي المناطق المحرّرة يستعدّون للاحتفال برأس السنة

2019/12/30 | 21:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الجبوري رغم مأساة الحرب والدمار والنزوح والتهجير، يستعد أهالي المناطق المحررة في، #نينوى #الأنبار وصلاح الدين، للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، فيما يحتفل البعض في مخيمات النزوح.يقول أحمد […]

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