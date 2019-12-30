فيديو : كلمة عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء

2019/12/30 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء.

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