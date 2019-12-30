فاروق سلوم - يوميات الشاعر 18

2019/12/30 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم يدهشنا البحرُ وتُدهشُنا الوردةُيدهشنا الصمت المبحرُ دون كلامْتدهشنا الموسيقى تُدهشـــــنا الكلمات ْويمر العمرُ وتهرب منا الأيام ْوكما حفنةُ رمل ٍ تهرُبُ من بين اصابـِعِنا السنوات ْ*رافدينيون في الدهشة والتيه ..وهم اختصرونا في رواية واحدةقصة واحدة ومعنى وحيد فأوقفوا الخيال ..ومنعوا الحلم ..كيف ستبنى المدن ويطلق الوعي وكيف سترسم اللوحاتوكيف تتسلق الكتابة كتف الن......

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