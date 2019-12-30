2019/12/30 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فاروق_سلوم يدهشنا البحرُ وتُدهشُنا الوردةُيدهشنا الصمت المبحرُ دون كلامْتدهشنا الموسيقى تُدهشـــــنا الكلمات ْويمر العمرُ وتهرب منا الأيام ْوكما حفنةُ رمل ٍ تهرُبُ من بين اصابـِعِنا السنوات ْ*رافدينيون في الدهشة والتيه ..
وهم اختصرونا في رواية واحدةقصة واحدة ومعنى وحيد فأوقفوا الخيال ..
ومنعوا الحلم ..كيف ستبنى المدن ويطلق الوعي وكيف سترسم اللوحاتوكيف تتسلق الكتابة كتف الن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاروق سلوم - يوميات الشاعر 18) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهم اختصرونا في رواية واحدةقصة واحدة ومعنى وحيد فأوقفوا الخيال ..
ومنعوا الحلم ..كيف ستبنى المدن ويطلق الوعي وكيف سترسم اللوحاتوكيف تتسلق الكتابة كتف الن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاروق سلوم - يوميات الشاعر 18) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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