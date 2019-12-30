الصدر يدعو لتوحيد الصفوف لإخراج المحتل من العراق باسرع وقت ممكن

2019/12/30 | 22:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، القوى الياسية للتعاون في اخراج "المحتل" من العراق.

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