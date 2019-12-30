صور : نادي ذي قار يخطف لقب دوري العراق بتنس طاولة المعاقين

2019/12/30 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف خطف نادي ذي قار لقب دوري العراق بتنس الطاولة للمعاقين ، الذي اقيم في المركز التدريبي في مجمع وزارة الشباب والرياضة على مدى يومين .وشارك في المنافسات اربعة اندية وخمس لجان فرعية ، اختتمت بفوز نادي ذي قار بالمركز الاول وتلاه نادي الجيش بالمرتبة الثانية ، فيما جاء نادي الاشراق […]

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