اختطاف أحد شيوخ عشيرة المشاهدة شمالي بغداد

2019/12/30 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..ذكرت مصادر مطلعة أن مجهولين اختطفوا الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني احد كبار شيوخ السادة المشاهدة مع عمه الشيخ عامر المطلك .وذكر المصدر أن مسلحين اعترضوا طريق الشيخ في منطقة ام العظام بقضاء التاجي واقتادوه الى جهة مجهولة..وأشار إلى أن أبناء منطقة الطارمية تجمعوا قرب جامع الأمير علي في المشاهدة وقطعوا الطريق […]

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