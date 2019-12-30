القوات الامنية في أربيل تعلن استعدادها لتأمين أعياد رأس السنة

2019/12/30 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية، دخلت القوات الامنية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان في كامل جهوزيتها، فيما تؤكد شرطة اربيل انها وضعت خطة امنية متينة وهناك تنسيق كامل بين جميع الاجهزة الامنية.

وقال مدير شرطة اربيل اللواء عبد الخالق طلعت في تصريح صحفي، انه "منذ 24 كانون الاول الجاري، وبتعاون الاسايش (الامن)، وشرطة المرور، والدفاع المدني، وجميع الاجهزة الامنية الاخرى، تمت صياغة خطة امنية محكمة لمناسبات رأس السنة الميلادي وميلاد السيد المسيح، مبينا ان الخطة تغطي اربيل ومحيطها وتستمر لغاية الخامس من شهر كانون الثاني من العام المقبل 2020".

واضاف ان "الشرطة والاسايش ستبذل كامل مساعيها لحماية حياة وممتلكات المواطنين ومنع حصول اية حوادث غير مرغوب فيها".

ومن جهته اشار المتحدث باسم شرطة اربيل الرائد هوكر عزيز الى ان "هناك تنسيقا تاما بين الاجهزة الامنية"، لافتا الى ان "القوات الامنية تراقب بشكل دقيق الاوضاع الامنية في الاماكن العامة والاماكن التي تقام فيها احتفالات الاعياد".

ودعا عزيز المواطنين للابلاغ عن الحالات غير الطبيعية وغير القانونية عن طريق الخطوط الساخنة للشرطة، مبينا انها خصصت الارقام الاتية للاتصال والتبليغ: "066134، 066135، 066137، 066104، 066124، 066144".

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