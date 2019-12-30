الحرس الثوري يندد بالاعتداء الامريكي الذي استهدف مقرات الحشد في الانبار

2019/12/30 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

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أدان الحرس الثوري الايراني، في بيان صادر اليوم الاثنين، الهجوم الاميركي على قواعد الحشد الشعبي في العراق، معتبرا الرد على على هذا

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