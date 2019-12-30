2019/12/30 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

باشرت غرفة صناعة البصرة، اليوم الاثنين، استعداداتها للمشاركة في معارض صناعية تقام في العاصمة الايرانية طهران واخر تستضيفه مدينة اضنه التركية.

وقال رئيس غرفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ"العهد نيوز".. غرفة صناعة البصرة تبدأ استعداداتها للمشاركة في معارض ايرانية وتركية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ"العهد نيوز".. غرفة صناعة البصرة تبدأ استعداداتها للمشاركة في معارض ايرانية وتركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).