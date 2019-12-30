بالصور.. (الغد برس) توثق مسرح جريمة مقتل شرطي شمالي ديالى

2019/12/30 | 22:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

وثقت "الغد برس"، اليوم الاثنين، مسرح جريمة مقتل شرطي بهجوم مسلح شمالي المحافظة.

وقال مصدر لـ"الغد برس"، ان"شرطيا في حماية المنشآت يستقل دراجة نارية قتل بهجوم مسلح وسط قضاء الخالص شمالي ديالى".

وأضاف أنه"الشرطي اصيب بجروح في بادئ الأمر ولكنه فارق الحياة في طريق نقله الى المستشفى"، مبينا ان"القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

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