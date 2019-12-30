الحشد يشكر اهالي القائم لدورهم في إنقاذ وإخلاء جرحى القصف الامريكي

2019/12/30 | 22:19 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:قدم الحشد الشعبي، الاثنين، رسالة شكر الى أهالي قضاء القائم الكرام غربي الأنبار لدورهم في إنقاذ وإخلاء جرحى القصف الامريكي الغاشم ليلة أمس.ووجه الحشد...

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