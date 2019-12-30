العراق: مظاهرات واستنكارات منددة بالضربات الجوية الأمريكية

2019/12/30 | 22:31 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توالت الإثنين موجات الغضب والاستنكار ضد الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت كتائب حزب الله الموالي لإيران في العراق ليل الأحد.



فتزامنا مع مظاهرات منددة في الشارع العراقي، اعتبر رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي والمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أن هذه الضربات تشكل انتهاكا للسيادة العراقية.



أما إيران فقد اعتبرت أن هذه الضربات "تشكل دعما للإرهاب"، في وقت وصفتها موسكو بأنها "غير مقبولة".

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