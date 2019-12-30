وجبة جديدة من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية  تضم 17 الف عائلة عراقية 

2019/12/30 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية المتقدمين بطلباتهم منذ العام ٢٠١٦ بجهـود استثنائية من ملاكات هيئة الحماية الاجتماعية وباشراف مباشر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان رئيس هيئة الحماية الاجتماعية تم اكمال جميع الاجراءات الادارية والفنية والمالية المتعلقة باعلان وجبة جديدة من المتقدمين للشمول باعانة الحماية […]

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