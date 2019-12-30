2019/12/30 | 22:36 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية: لن نسمح بان يكون العراق ساحة صراع أو ممراً لتنفيذ اعتداءات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 22:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية: لن نسمح بان يكون العراق ساحة صراع أو ممراً لتنفيذ اعتداءات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية: لن نسمح بان يكون العراق ساحة صراع أو ممراً لتنفيذ اعتداءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).