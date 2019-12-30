اختطاف احد كبار شيوخ المشاهدة مع عمه شمال بغداد

2019/12/30 | 22:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بأختطاف الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني احد كبار شيوخ المشاهدة مع عمه الشيخ عامر المطلك في منطقة ام العظام بقضاء التاجي واقتياده الى جهة مجهولة.

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