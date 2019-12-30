2019/12/30 | 23:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، أنه أبلغ الولايات المتحدة بغضبه من ضرباتها على مواقع “الحشد الشعبي”، وأن بلاده “ستتخذ قرارات” ردا على الهجوم.وأكد عبد المهدي، خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يتحدث بـ”غضب” مع بومبيو: أبلغت الولايات المتحدة أن العراق سيتخذ قرارات🔻) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يتحدث بـ”غضب” مع بومبيو: أبلغت الولايات المتحدة أن العراق سيتخذ قرارات🔻) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).