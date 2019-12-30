الخارجية: سنتشاور مع شركاء التحالف بشأن مستقبل تواجد قواتهم في العراق وسنستدعي السفير الامريكي

2019/12/30 | 23:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أدانت وزارة الخارجيّة وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ" عادة اياه ""إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول.

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